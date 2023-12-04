Hatay'da polis, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Geçici İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan polisler, kendilerini ziyarete gelen engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Ziyaret sırasında çalınan İstiklal Marşı'na polis ekipleri ve engelli vatandaşlar işaret diliyle eşlik etti.

Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe de daha sonra engellileri makamında ağırladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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