Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremzede gelin ve görümce hem ağızları tatlandırıyor hem gelir elde ediyor

        MEHMET BAYRAK/MAHMUT TUNCAY - Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından aynı evde yaşamaya başlayan gelin ve görümce, yaptıkları tatlıları satarak aile ekonomisine destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede gelin ve görümce hem ağızları tatlandırıyor hem gelir elde ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK/MAHMUT TUNCAY - Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından aynı evde yaşamaya başlayan gelin ve görümce, yaptıkları tatlıları satarak aile ekonomisine destek veriyor.

        Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki evi depremlerde ağır hasar gören Sermin Yardımcıoğlu, Altınözü ilçesi Karsu Mahallesi'ndeki babaevine yerleşti.

        Burada yengesi Fadime Yardımcıoğlu ile aile ekonomisine katkı sağlamak için harekete geçen Yardımcıoğlu, halka tatlısı yapmaya karar verdi.

        Evde yaklaşık bir ay deneme yaparak tatlı yapmayı öğrenmelerinin ardından Sermin ve Fadime Yardımcıoğlu, ailelerine ait pikapla işe başladı.

        Altınözü ilçe merkezinde konuşlandırdıkları pikabın arkasını tezgaha çeviren gelin ve görümce, burada tatlı yaparak hem damakları tatlandırıyor hem de hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Sermin Yardımcıoğlu, AA muhabirine, daha önce tatlıcılık yapmamalarına rağmen ev ekonomisi için çalışmaya başladıklarını anlattı.

        İşin inceliklerini öğrenebilmek ve müşterilerine en iyi tatlıyı sunabilmek için çok sayıda deneme yaptıklarını dile getiren Yardımcıoğlu, "Bir ay evde çalıştık, tarifler bulduk, denedik. Bir ayın sonunda ise kardeşime ait pikabı kendi ellerimizle hazırlayarak bu işe koyulduk." dedi.

        Yardımcıoğlu, pikapta tatlı yapmaya başlamalarının ardından müşterilerinin de her geçen gün arttığını söyledi.

        Çevrelerinden olumlu mesajlar aldıklarını anlatan Yardımcıoğlu, "Müşterilerimiz bizi tebrik ediyor. Önceleri biraz şaşırıyorlardı, alışık olunmadığı için olumsuz gibi baktılar. Daha sonra insanlar başardığımızı gördüler. Herkes olumlu tepki gösteriyor." diye konuştu.

        Fadime Yardımcıoğlu da görümcesiyle geçtiği tezgah başında çalışmaktan büyük keyif aldığını anlattı.

        Yöresel lezzetler üzerine restoran açmak istediğini ifade eden Yardımcıoğlu, tatlı yaparak aile ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra bu hedefini de gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi.

        Yardımcıoğlu, insanların tatlılarının lezzeti ve işletmelerinin temizliği dolayısıyla kendilerini tercih ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız...
        Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız...
        Bakan Uraloğlu, İskenderun OSB kavşağı ve bağlantı yolunun açılışında konuş...
        Bakan Uraloğlu, İskenderun OSB kavşağı ve bağlantı yolunun açılışında konuş...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız...
        Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda konuş...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda konuş...
        Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız...
        Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız...