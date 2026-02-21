Canlı
        Hatay Haberleri

        GÜNCELLEME - Hatay'da aynı aileden 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        21.02.2026 - 14:47
        GÜNCELLEME - Hatay'da aynı aileden 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre cinayet zanlısı M.D, husumetli olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı Karataş Mahallesi'ndeki konteynere tabancayla ateş açtı.

        Saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları Melike yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan M.D'yi İskenderun ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

