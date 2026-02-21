Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi

        EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - "Medeniyetler Şehri" Hatay'ın tatlı bir kurabiye çeşidi olan coğrafi işaret tescilli ürünü kömbe, kentte en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - "Medeniyetler Şehri" Hatay'ın tatlı bir kurabiye çeşidi olan coğrafi işaret tescilli ürünü kömbe, kentte en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın lezzetlerinden kömbeye yer verildi.

        Eskiden sadece bayramlarda ve özel günlerde yapılan ancak yoğun talep üzerine son dönemde her gün üretilmeye başlanan Hatay kömbesi, sade, hurmalı, cevizli ve fıstıklı olarak tercihe göre tüketiliyor.

        Hatay kömbesi, son yıllarda gastronomi turizminin gelişmesiyle yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

        Ürünün tarifini AA muhabirine anlatan Hazek Kadın Kooperatifi üretim sorumlusu Mukaddes Kılıç, kentte kömbenin sıklıkla çayla tüketildiğini söyledi.

        Kömbenin "sevgi ikram edilir" sözünün en lezzetli temsilcilerinden olduğunu belirten Kılıç, kenti ziyaret edenlerin coğrafi işaret tescilli ürünü yemeden dönmemesini tavsiye etti.

        Hatay kömbesi için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (1 kilogram)

        • 1-1,5 kilogram un
        • 250 gram tereyağı veya margarin
        • 5 çay kaşığı tarçın
        • Yarım su bardağı su
        • 250 gram beyaz toz şeker
        • 1-1,5 çorba kaşığı kömbe baharat karışımı
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya tozu
        • 1 paket damla sakızı
        • 2 yemek kaşığı susam

        Kömbe baharatları ve miktarları

        • 200-250 gram toz tarçın
        • 200-250 gram yenibahar
        • 200-250 gram karanfil
        • 2 çay kaşığı muskat
        • 2 çay kaşığı zencefil
        • 2 çay kaşığı mahlep
        • 2 çay kaşığı damla sakızı

        - Yapılışı

        1. Bir kaba alınan tereyağı veya margarin, su, beyaz şeker, kabartma ve vanilya tozu elle karıştırılır.
        2. Üzerine un ve kömbe baharat karışımı azar azar ilave edilerek yoğurulur.
        3. Tercihe göre hamur 1 gece buzdolabında dinlendirilir.
        4. Susama batırılan hamur, daha sonra geleneksel tahta kalıba yerleştirilir.
        5. Tahta kalıbın şeklini alan hamur, kalıptan çıkarılarak tepsiye yerleştirilir.
        6. Hazırlanan kömbeler, 160-180 derece sıcaklıktaki fırında, üzerleri pembeleşinceye kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!

        Benzer Haberler

        Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmayan babanın yaşadıklarını...
        Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmayan babanın yaşadıklarını...
        Elektrikli bisikleti ile kapağı kırık rögara düştü; yüzüne 14 dikiş atıldı
        Elektrikli bisikleti ile kapağı kırık rögara düştü; yüzüne 14 dikiş atıldı
        Osmaniye'den Hatay'a taşınan ve içten içe yanan çöplere vatandaşlar çözüm b...
        Osmaniye'den Hatay'a taşınan ve içten içe yanan çöplere vatandaşlar çözüm b...
        Tır dorsesinde branda altında saklanan 12 kaçak göçmen yakalandı
        Tır dorsesinde branda altında saklanan 12 kaçak göçmen yakalandı
        Yağışlı havanın son bulmasını fırsat bilen vatandaşlar İskenderun Sahili'ne...
        Yağışlı havanın son bulmasını fırsat bilen vatandaşlar İskenderun Sahili'ne...
        Hatay'da silahlı 'alacak' kavgası: 1 ölü
        Hatay'da silahlı 'alacak' kavgası: 1 ölü