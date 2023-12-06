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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:26 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:45
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        İlçede akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

        Yağış nedeniyle Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde trafik akışı geçici olarak tek yönde sağlandı.

        Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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