Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yağış nedeniyle Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde trafik akışı geçici olarak tek yönde sağlandı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.