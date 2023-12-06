6 ilde çağrı merkeziyle dolandırıcılık operasyonunda 22 tutuklama HATAYmerkezli6 ilde düzenlenen operasyonda, kurdukları çağrı merkezi üzerinden kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, aradıkları çok sayıda kişiden toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 22'si tutuklandı.

HATAYmerkezli6 ilde düzenlenen operasyonda, kurdukları çağrı merkezi üzerinden kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, aradıkları çok sayıda kişiden toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak telefonla aradıkları 117 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin İstanbul'da bir iş merkezinde kurdukları çağrı merkezi üzerinden müşteri hizmetleri temsilcisiymiş gibi aradıkları vatandaşlardan çeşitli bahanelerle para istediğini belirleyen ekipler, 44 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 13 dizüstü bilgisayar, 8 tablet, 1 kayıt cihazı, 1 para sayma makinası, 1 IP kamera, 48 cep telefonu, 5 flaş bellek, 6 modem, 20 bin 850 Amerikan Doları, 585 Sterlin ve 8 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.