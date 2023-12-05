Hatay'da aranan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan A.E.A ile H.D'yi ikametlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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