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        Hatay'da aranan 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:21
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        Hatay'da aranan 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranan A.E.A ile H.D'yi ikametlerinde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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