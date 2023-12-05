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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:26
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Numuneevler Mahallesi'nde E.S. isimli şüpheliyi durdurdu.

        Şüpheli E.S.'nin üst aramasında 13 parça halinde toplamda 13,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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