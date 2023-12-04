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        Hatay'da tadilat yapılan evde çalışan işçi merdivenin yıkılması sonucu öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tadilat yapılan evde çalışan işçi, terasa çıkan merdivenin yıkılması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:03 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:07
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        Hatay'da tadilat yapılan evde çalışan işçi merdivenin yıkılması sonucu öldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tadilat yapılan evde çalışan işçi, terasa çıkan merdivenin yıkılması sonucu yaşamını yitirdi.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı evde tadilat yapan işçi Cesur Kuşdemir (57), teras katına çıkan merdivenin yıkılmasıyla merdiven ve beton blok arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bulunduğu yerden çıkarılan Kuşdemir, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kuşdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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