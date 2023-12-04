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        Hatay'da asayiş denetimlerinde 10 kişi gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:40 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:52
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        Hatay'da asayiş denetimlerinde 10 kişi gözaltına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 10 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, oluşturulan uygulama noktalarında araçlar kontrol edildi.

        Ekipler, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri kişilerin üst aramasını ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını da yaptı.

        Uygulamada, 7 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 52 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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