Hatay'da depoda stoklanan 10 bin kutu ilaç ele geçirildi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir depoda stoklandığı tespit edilen 10 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir depoda stoklandığı tespit edilen 10 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem döneminde getirilen bazı ilaçların Yenişehir Mahallesi'nde bir depoda stoklandığını tespit etti.

Ekipler, yabancı uyruklu kişiler adına yazılan ilaçların da bulunduğu belirlenen depoya operasyon düzenledi.

Aramada, diyabet, astım, bronşit, tansiyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan çeşitli markalarda 10 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.C. gözaltına alındı.