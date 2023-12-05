Hatay'da öğrenciler edebiyat söyleşisinde Mescid-i Aksa şiirini okudu

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen sanat ve edebiyat söyleşisinde öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu.

Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşi programına yazar ve senarist Güven Adıgüzel konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi sırasında öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu.

Duygusal anların yaşandığı söyleşi, Adıgüzel'in öğrencilere kitaplarını imzalamasıyla son buldu.

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