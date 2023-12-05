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        Hatay'da öğrenciler edebiyat söyleşisinde Mescid-i Aksa şiirini okudu

        Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen sanat ve edebiyat söyleşisinde öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:54
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        Hatay'da öğrenciler edebiyat söyleşisinde Mescid-i Aksa şiirini okudu
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen sanat ve edebiyat söyleşisinde öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu.

        Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşi programına yazar ve senarist Güven Adıgüzel konuşmacı olarak katıldı.

        Söyleşi sırasında öğrenciler Mescid-i Aksa şiirini okudu.

        Duygusal anların yaşandığı söyleşi, Adıgüzel'in öğrencilere kitaplarını imzalamasıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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