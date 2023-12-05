Hatay'da 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde 2 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde arama yaptı.
Ekipler aramada 600 uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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