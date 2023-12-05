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        Hatay'da 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:41 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:43
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        Hatay'da 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde 2 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde arama yaptı.

        Ekipler aramada 600 uyuşturucu hap buldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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