Hatay'da 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdere Mahallesi'nde 2 şüphelinin üzerlerinde ve evlerinde arama yaptı.

Ekipler aramada 600 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.