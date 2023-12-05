Hatay'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince indirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince indirildi.
Saraykent Mahallesi'nde bir kedinin uzun süredir ağaçta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdivenli araç yardımıyla kediyi indirdi.
Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, doğaya salındı.
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