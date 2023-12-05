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        Hatay'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 22:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:45
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        Hatay'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince indirildi.

        Saraykent Mahallesi'nde bir kedinin uzun süredir ağaçta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdivenli araç yardımıyla kediyi indirdi.

        Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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