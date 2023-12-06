Hatay'da işçi servisi ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tekstil fabrikası işçilerini taşıyan H.B. idaresindeki 31 AFM 355 plakalı servis aracı, Hanifi Soylu Bulvarı'nda S.U. idaresindeki 06 DKC 469 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, servis sürücüsü ile 8 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerce kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.