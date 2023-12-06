Hatay'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

K.Ö. idaresindeki 31 ACU 736 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi'nde dönüş yapan M.Ç'nin kullandığı 31 P 5035 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve yaralanan K.Ö, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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