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        Hatay'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:10 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:10
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        Hatay'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        K.Ö. idaresindeki 31 ACU 736 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi'nde dönüş yapan M.Ç'nin kullandığı 31 P 5035 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve yaralanan K.Ö, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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