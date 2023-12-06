Dörtyol'da engelli çocuklar için etkinlik düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde engelli çocuklar için etkinlik organize edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde engelli çocuklar için etkinlik organize edildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince spor salonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar, parkurda mücadele etti, halat çekme oynadı.
Sonrasında müzik eşliğinde eğlenen katılımcılara yiyecek ikramında bulunuldu.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, engelli çocukları misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
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