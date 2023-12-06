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        Hatay'da işçi servisi, hafriyat kamyonuna çarptı; 16 yaralı

        HATAY'ınErzinilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüsteki sürücü ile 15 işçi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:20
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        Hatay'da işçi servisi, hafriyat kamyonuna çarptı; 16 yaralı
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        HATAY'ınErzinilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüsteki sürücü ile 15 işçi, yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Hanifi Soylu Bulvarı'nda meydana geldi. Harun Büyüköztürk yönetimindeki 31 AFM 355 plakalı işçi taşıyan minibüs, kavşaktan dönen Seyhan Uyanık'ın kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 15 kişi, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. 16 yaralının durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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