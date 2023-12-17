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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:40
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkün Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kovac, İsa Karatekin (Barbast, Fatih Yörümez, Yiğit Hamza Aslan, Turgut Lelik)

        Fenerbahçe Parolapara: Caner Peksen, Kaan Gürbüz, Dick Kooy, Hasan Sıkar, Penchev, Ghaziani (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Yiğit Gülmezoğlu, Luburic, Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş)

        Setler: 14-25, 25-23, 20-25, 22-25

        Süre: 120 dakika (27, 33, 30, 30)

        HATAY

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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