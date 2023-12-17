Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.

İstanbul'dan Hatay'a giden ve sürücüsü öğrenilemeyen, 34 DH 2090 plakalı otobüs, Antakya-İskenderun kara yolunun Serinyol mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, 20 yolcunun tahliye edilmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.