Bursa'da vahşi cinayet! Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü Bursa'da vahşi bir cinayet işlendi. Kentte bir cani, tartıştığı karısını bıçakladı. Ağır yaralanan dört çocuk annesi kadın yaşamını yitirirken kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan hayatını kaybeden B.A.'nın, daha önce kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre kentte bir apartmanda, dört çocuk sahibi M.A.A. (34) ile karısı B.A. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.A, karısını bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşuların bildirilmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. REKLAM Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.A'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BU AY BİTMİŞTİ Yaşamını yitiren B.A'nın, daha önce kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.