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        İskenderun Acil Durum Hastanesinde 2 bin 380 poliklinik hizmeti verildi

        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat depremlerinden sonra yapımına başlanan ve 8 ayda tamamlanan İskenderun Acil Durum Hastanesinde hizmete girdiği 27 Kasım'dan bu yana 2 bin 380 poliklinik hizmetinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:50
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        İskenderun Acil Durum Hastanesinde 2 bin 380 poliklinik hizmeti verildi
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        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat depremlerinden sonra yapımına başlanan ve 8 ayda tamamlanan İskenderun Acil Durum Hastanesinde hizmete girdiği 27 Kasım'dan bu yana 2 bin 380 poliklinik hizmetinde bulunuldu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da, 200 yatak kapasiteli İskenderun Acil Durum Hastanesi inşa edildi.

        Girişindeki "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısıyla hastaları karşılayan hastanede, farklı branşlarda 33 polikliniğin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon alanıyla 7 ameliyathane yer alıyor.

        Depremlerden sonra 27 Mart'ta temeli atılan ve 8 ayda tamamlanan hastanede, hizmete açıldığı 27 Kasım'dan bu yana 2 bin 380 poliklinik hizmeti verildi.

        Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Hatay'ın 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında geldiğini söyledi.

        Kentin yeniden inşası ve ihyası için her alanda çalışmalara ivedilikle başladıklarını ve bunların başında da sağlık sektörünün yer aldığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımızın da yapım ve koordinesinde ilimizin sağlık alanında vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek adına önemli ve büyük atılımlar yapıldı. Türkiye Yüzyılı'mıza yakışır şekilde atılan bu adımların en önemli ayaklarından bir tanesi de şu anda içinde bulunduğumuz İskenderun Acil Durum Hastanesi. 27 Mart 2023'te temeli atılan 200 yatak kapasiteli hastanemiz, 27 Kasım itibarıyla hasta kabulüne başlamıştır. Şu an itibarıyla da 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı, görüntüleme merkezleri, tam kapsamlı laboratuvarlarıyla ilimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına büyük oranda cevap verecektir."

        Masatlı, hastaneye ek olarak 22 polikliniğinin de ocak ayı içerisinde hizmete alınacağını söyledi.

        Hizmete girdiği günden bu yana hastanenin çok sayıda kişiye şifa olduğunu belirten Masatlı, "Devletimizin desteğiyle ilimizdeki sağlık çalışmalarını büyük bir hız ve itinayla yürütmekteyiz. Dileriz vatandaşlarımız hep sağlıklı olsun, buralara ihtiyaç duymasın ama eğer ihtiyaç duyuyorsa da tabii ki İskenderun Acil Durum Hastanemizin ilimize katkısı bu noktada büyük olacaktır." diye konuştu.

        - Hatay'daki diğer sağlık yatırımları

        Kentte iki ayda tamamlanıp 21 Mayıs'ta açılan Defne Devlet Hastanesinde sağlık hizmetinin sürdüğünü ifade eden Masatlı, Antakya'daki Eğitim Araştırma Hastanesi ile Altınözü, Erzin ve Payas ilçelerindeki acil durum hastaneleri ve Samandağ, Antakya ve İskenderun'daki semt polikliniklerinin yapımının devam ettiğini belirtti.

        Masatlı, yapımı süren hastane ve polikliniklerin tamamlanmasının ardından kente sağlık alanında önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

        Depremin ilk gününden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Masatlı, "Milletimizin şu an itibarıyla içinde bulunduğu durumu hepimiz çok iyi biliyoruz. O bakımdan sabırla, anlayışla, dayanışmayla inşallah afetin bütün sonuçlarını ortadan kaldıracağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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