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        Haberler Ekonomi Emlak Manhattan mı Maslak mı? - Emlak Haberleri

        Manhattan mı Maslak mı?

        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'daki yüksek ev kiralarına dair çarpıcı bir açıklama yaptı ve 'İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu?' dedi. Peki Manhattan ve İstanbul'da semt semt kiralar ne kadar? Esra Toptaş yazdı…

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 17.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:40
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        Manhattan mı Maslak mı?
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        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, verdiği bir röportajda İstanbul’daki ev kiralarının çok yüksek olduğunu vurguladı ve ‘İstanbul Manhattan’dan pahalı olur mu? İstanbul’da ev bulamadık, annemlerin yanında kalıyoruz’ dedi. Tabi bu açıklamanın ardından gözler İstanbul emlak piyasasına çevrildi. İstanbul’daki hangi semtlerde kiralar ne kadar? Ve tabi Manhattan’da nasıl? İşte bu soruları Istoç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç’a sordum, işte Manhattan ve İstanbul’daki kiralara dair değerlendirmesi…

        ‘EN DÜŞÜK 1450 DOLAR’

        “Manhattan civarı kiralık emlak piyasasını araştırdım, Manhattan’daki gayrimenkul danışmanlarıyla görüştüm. Manhattan rezidanslarından oluşan bölgede en düşük gelir grubunun oturduğu kısımda kira bedeli 1.450 dolar civarında, aidatsa 550 dolar. Aidatın içine elektrik, su, doğal gaz da dahil. Beşinci bulvarda iki oda iki banyo apartman dairesi ise 25.000 USD civarı, Central Park manzaralı dört oda 4 banyolu daire ise 65.000 dolar. Sosyetenin oturduğu lüks semtlerde ise Ricky Martin‘e komşu olmak isterseniz 7 oda, 7 banyolu bir rezidans dairesi 150.000 dolar civarı. Manhattan’da Kasım ayından Aralık ayına kadar kiralarda düşme gözlemlenmiş kırsal bölgelerde ise kiralar yükselmiş durumda. Normal bir ailenin oturabileceği bir daire Manhattan’da da iki odalı 4.000 dolar civarı, aidat da 600 dolar civarında. ABD’de net asgari ücret 1.700 dolar civarında. Yani oturabileceğiniz bir daire üç asgari ücret toplamı.’

        Gelelim İstanbul’daki kiralara…

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        Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, İstanbul’daki ev fiyatlarını şöyle değerlendirdi: “İstanbul’a baktığımızda Maslak’ta sitede 3 + 1 dairenin kirası 60.000 TL, aidatı 4.200 TL, 4 + 1 dairenin kirası 90.000 TL, aidatı ise 6.500 TL, Seyrantepe’deki sitede 4 + 1 dairenin kirası 110.000 TL, aidatı 6.500 TL, 3 + 1 dairenin kirası 90.000 TL, aidatı 5.000 TL, yine Maslak’taki başka bir sitede 3 + 1 daire 60.000 TL, Halkalı Tema İstanbul 2’de 3 +1 dairenin kirası 50.000 TL, aidatı 5000 TL, 4 + 1 dairenin kirası 75.000 TL, Ümraniye’de site içerisinde 3 + 1 daire 46.000 TL, Bağcılar Batışehir‘de 2 + 1 daire 25.000 TL, Bağcılar’da 4 + 1 daire 35.000 TL, Sancaktepe‘de 3 + 1 dairenin aylık kirası 35.000 TL yine Sancaktepe‘de 4 + 1 dubleks dairenin kirası 50.000 TL, Ataköy’de deniz manzaralı 3 + 1 daire 140.000 TL, 4 + 1 dairenin ise 200.000 TL civarında olduğunu söylemek mümkün.”

        Şenay Araç, Ulus’ta 3+1 ortalama bir dairenin aylık kira bedelinin 130-150 bin TL arasında olduğunu söyledi:

        “Zincirlikuyu’daki sitede manzaralı 3 + 1 dairenin kirası 350.000 TL, yine manzaralı Ulus’ta 2 + 1 daire 180.000 TL, mobilyalı dairenin kirası 230.000 TL. Bebek’te 2 + 1 deniz görmeyen yokuşta daireler 60.000 TL civarında, boğazı gören ve biraz da yeni olan daireler ise 115.000 TL ile 200.000 TL arasında.”

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