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        Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

        HATAY'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında panik yaşayan yolcular otobüsten kısa sürede tahliye edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:25
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        Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın
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        HATAY'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında panik yaşayan yolcular otobüsten kısa sürede tahliye edildi. 

        Antakya - İskenderun kara yolu Anayazı mevkisinde ilerleyen yolcu otobüsünün motor kısmında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına park ettikten sonra panik yaşayan yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını  kontrol altına alıp soğutma çalışmaları yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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