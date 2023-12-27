Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Dörtyol ilçesindeki bir adreste arama yaptı.

        Adreste 40 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi, N.Y.K, M.H.B. ve S.B. gözaltına alındı.

        Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheliler, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hatay'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da kaçak 238 bin makaron ele geçirildi
        Hatay'da kaçak 238 bin makaron ele geçirildi
        Suriye kökenli Rus vatandaşından 13 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıy...
        Suriye kökenli Rus vatandaşından 13 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıy...
        Hatay'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi
        Hatay'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi
        Hatay'da depremde hasar gören "Koza Evi" üretime kıl çadırda devam ediyor
        Hatay'da depremde hasar gören "Koza Evi" üretime kıl çadırda devam ediyor
        Hatayspor'dan Volkan Demirel'e destek
        Hatayspor'dan Volkan Demirel'e destek