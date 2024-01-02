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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:21 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:27
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yaptı.

        Aramada 142,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi, H.M.O ve İ.İ. gözaltına alındı.

        Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheliler, buradan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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