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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 21:11 Güncelleme: 01.01.2024 - 21:17
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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Çekmece Mahallesi'nde park halindeki 41 AJB 118 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Araçta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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