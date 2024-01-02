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        Depremin vurduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona yaklaşıldı

        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yıkılan veya ağır hasar oluşan yaklaşık 83 bin yapıdan yüzde 95'inin enkazı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:31
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        Depremin vurduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona yaklaşıldı
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        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yıkılan veya ağır hasar oluşan yaklaşık 83 bin yapıdan yüzde 95'inin enkazı kaldırıldı.

        Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay yer aldı.

        Defne merkezli 6,4 ve 5,8'lik sarsıntılardan da etkilenen kentte, kamu binalarının da olduğu 83 bine yakın yapıda yıkım veya ağır hasar meydana geldi.

        Yıkım çalışmalarının ardından kent genelinde yürütülen enkaz kaldırma işlemlerinde yüzde 95 ilerleme sağlandı.

        Sarsıntıların en fazla hasara yol açtığı merkez Antakya ve Defne ilçesinde kültür varlıkları ile mahkeme kararı beklenen binalar haricindeki tüm yapıların enkazı temizlendi.

        - "Yaralarımızı sarmaya, insanlarımızı normal hayata döndürmeye başladık"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, imar ve inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

        Enkaz kaldırma süreciyle ilgili bilgi veren Masatlı, "Depremler itibarıyla yıkık ve ağır hasarlı bina sayımız 80 bin 323'tü. Yaklaşık 2 bin 500 de kaçak bina tespit ettik. Bu 83 bin binadan yüzde 95'inin enkazını temizledik. Binaların yıkım ve enkaz kaldırma işleminden sonra imar ve inşa aşamasına geçtik." diye konuştu.

        Masatlı, konut ve iş yeri projelerinin sürdüğünü belirterek, şubata kadar yaklaşık 7 bin deprem konutunu vatandaşın kullanımına sunacaklarını anlattı.

        Kentin, tarihin en büyük felaketiyle karşılaştığını vurgulayan Vali Masatlı, "Yaralarımızı sarmaya, insanlarımızı normal hayata döndürmeye başladık. Onlar bize güvensin ve morallerini yüksek tutsunlar. Vatandaşlarımız dezenformasyona karşı da dikkat etsinler." dedi.

        Masatlı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 105 tarihi yapıdan 71'inde yıkım veya ağır hasar meydana geldiğini, bu yapılardaki çalışmaların da titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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