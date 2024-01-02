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        Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

        HATAY'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 17:45 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:50
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        Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
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        HATAY'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dörtyol, İskenderun ve Belen ilçe emniyet müdürlükleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Dörtyol'da A.E., M.H., H.A. ile A.C., İskenderun ve Belen'de de G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. R.B. ile M.B.'ye elektronik kelepçeli ev hapsi verilirken, diğer şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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