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        Hatay'da yılın ilk bebeği Defne Devlet Hastanesinde doğdu

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 2 ayda tamamlanıp hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:35 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:49
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        Hatay'da yılın ilk bebeği Defne Devlet Hastanesinde doğdu
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 2 ayda tamamlanıp hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı sağlık merkezinde, Fethiye ve Adem Tek çiftinin oğlu dünyaya geldi.

        Çift, 3 kilo 300 gram doğan çocuklarına "Muhammet Talha" adını verdi.

        Yeni yılın ilk saatlerinde bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren baba Adem Tek, "Rabbim çocuğu olmayanlara da nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Yeni yılda doğmasını hiç beklemiyorduk, rabbim nasip etti." dedi.

        Depremlerin ardından zor zamanlar geçirdiklerini söyleyen Tek, "2 kız çocuğum vardı bir de oğlum oldu. Zor günler geçirdik. İnşallah 2024 yılı herkes için daha güzel günlerin geçirileceği bir yıl olur." diye konuştu.

        Hastane personeline teşekkür eden anne Fethiye Tek ise "Depremden sonra ailemize çok güzel bir müjde geldi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca hocamıza da çok teşekkür ederim. Allah vatanımızı, milletimizi daim etsin. Hayırlı evlatlar yetiştirmemizi nasip etsin inşallah." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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