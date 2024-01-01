Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Antakya, Yayladağı ve Reyhanlı ilçesinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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