Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kaçak ve sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin satışının önüne geçmek amacıyla Dörtyol ve Payas ilçelerinde operasyon düzenledi.
Ekipler 343 litre sahte içki, 125 alkol aroması, 2 alkol kiti ile 155 puro ele geçirdi.
Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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