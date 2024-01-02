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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:16 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:21
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kaçak ve sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin satışının önüne geçmek amacıyla Dörtyol ve Payas ilçelerinde operasyon düzenledi.

        Ekipler 343 litre sahte içki, 125 alkol aroması, 2 alkol kiti ile 155 puro ele geçirdi.

        Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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