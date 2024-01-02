Beşiktaş'ın yeni hocasını duyurdular! Giovanni van Bronckhorst

Hollanda basınından Voetbal International'de yer alan habere göre, Feyenoord ve Rangers'ın eski hocası olan Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ı yeni hocası olabileceği bildirildi.

Habere göre; Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'dan eski yardımcısı olan şu anda NAC Breda'nın başında bulunan Jean-Paul van Gastel ile Türkiye'ye gelmek istiyor ve Hollanda ekibinden izin bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, Jean-Paul van Gastel için bonservis ödemeye hazır; fakat NAC Breda, teknik direktörünü bırakmak istemiyor.

NAC Breda'nın izin vermesi halinde iki ismin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atabileceği bildirildi.