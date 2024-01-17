Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 15 fişek, 15 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram metamfetamin ve 14 bin 650 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan R.K ve M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüpheli O.B, N.T. ve Ö.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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