Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 15 fişek, 15 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram metamfetamin ve 14 bin 650 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınanlardan R.K ve M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Şüpheli O.B, N.T. ve Ö.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
        Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Hatay'da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı (3)
        Hatay'da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı (3)
        Hatay'da depremde hasar alan camiye çelik konstrüksiyonlu minare yapıldı
        Hatay'da depremde hasar alan camiye çelik konstrüksiyonlu minare yapıldı