Hatay'da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı (3)
VALİMASATLI, İNCELEMELERDE BULUNDU
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerde hasar alan Demirköprü mevkisinde devam eden köprü yapımı nedeniyle kullanılan alternatif güzergah yolunda yaşanan yoğun yağışta nehrin debisinin yükseldiği alanda incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına araç trafiğine kapatılan Antakya- Reyhanlı D-420 karayolunda yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri yerinde inceledi.
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