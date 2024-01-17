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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:19 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:25
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Hatay programı kapsamında Altınözü ilçesine giden Özdağ, burada halk pazarındaki esnafı ziyaret etti.

        Daha sonra Samandağ ilçesine geçen Özdağ, konteynerden oluşan partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

        Özdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği Samandağ Şubesinde de dernek üyeleriyle sohbet etti.

        Ardından Defne ilçesindeki Kocaeli-Gebze Alışveriş Merkezi'nde esnafı ziyaret eden Özdağ, esnafın sorunlarını dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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