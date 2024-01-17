Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hatay programı kapsamında Altınözü ilçesine giden Özdağ, burada halk pazarındaki esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Samandağ ilçesine geçen Özdağ, konteynerden oluşan partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Özdağ, Atatürkçü Düşünce Derneği Samandağ Şubesinde de dernek üyeleriyle sohbet etti.

Ardından Defne ilçesindeki Kocaeli-Gebze Alışveriş Merkezi'nde esnafı ziyaret eden Özdağ, esnafın sorunlarını dinledi.

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