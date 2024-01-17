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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:36
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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        İlçe genelindeki operasyonlarda hırsızlık, kasten yaralama, kumar, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü, H.S, B.B. ve Y.A. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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