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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:58 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:11
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde ev, bahçeler ve çocuk parklarını su bastı.

        Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte gitmekte zorlandı.

        Taşan Asi Nehri ve heyelanlardan dolayı bazı mahallerde yollar ulaşıma kapandı.

        Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri taşan nehir ve kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz mahallelerde incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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