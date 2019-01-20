Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Göller Yöresi ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Antalya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2.),gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Antalya ve Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğleden sonra Muğla çevrelerinde etkisini artırarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2.),gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklığı ise ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise Güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

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İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu