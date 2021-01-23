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Türkiye'deki en düşük sıcaklık eksi 39,2 dereceyle Çaldıran'da ölçüldü

Türkiye'de en düşük sıcaklık, eksi 39,2 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesinde ölçüldü. Kar yağışının durmasının ardından dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ile yoldan geçen bazı araçların yakıt depoları da buz tuttu. Evlerin çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

HAVA DURUMU SON DAKİKA! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri! İlçe buz tuttu! - HABERLER
İşte Türkiye'nin en soğuk yeri! İlçe buz tuttu!
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DHA

Bölgede, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Van'ın birçok ilçesinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Türkiye'deki en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, bu yıl da kış zorlu geçiyor.

Türkiye'de bugün en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,2 dereceyle Çaldıran'a 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.

Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede etkili olan soğuk nedeniyle yaşam durma noktasına geldi.

İlçede soğuk hava nedeniyle, ağaçlar, sular, çatılar dondu.

Evlerin çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

'ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

Yoldan geçen bazı araçların yakıtları dondu. Vatandaşlar araçlarının yakıtlarını açmak için pürmüz kullandı.

Vatandaşlar, "Çok zorlu günler geçiriyoruz. Burada yaşamak çok zor. Aracımız seyir halindeyken yakıtı dondu. Biz de şu an onunla uğraşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

MURADİYE ŞELALESİ DONDU

Van'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi'nin de geçen hafta yağan karın ardından başlayan soğuk havanın etkisiyle çoğunluğu dondu.

Şelalenin donması, görsel bir şölen oluştururken vatandaşlarda bu anları ölümsüzleştirmek için bölgeye geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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