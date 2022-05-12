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'Hayat tamircisi' oğlak Yıldız'ı yürüttü

Mardin’in Derik ilçesinde, hayvanlara yaptığı yürüteç ve protezlerle yürümelerini sağladığı için 'Hayat tamircisi' olarak tanınan 26 yaşındaki Hasan Kızıl, doğuştan arka ayaklarından felçli 'Yıldız' isimli oğlağın, yaptığı yürüteçle yürümesini sağladı

'Hayat tamircisi' oğlak Yıldız'ı yürüttü
DHA

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Hasan Kızıl, 6 yıldır farklı nedenlerle yürüyemeyen hayvanlar için uygun yürüteç ve protez yaparak, yürümelerini sağlıyor.

DHA'nın haberine göre veteriner hekimlerden de destek alan Kızıl, bugüne kadar yaklaşık 900 hayvanın yürümesine katkıda bulundu.

Yaptığı bu çalışmalarla, 4 yıl önce Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği ‘Uluslararası İyilik Ödülü’ne layık görülen Kızıl, çevresinde ‘hayat tamircisi’ olarak tanınmaya başladı.

Kızıl, bir süre önce İzmir'de arka ayaklarından felçli olarak doğan oğlağın sahipleri kendisine ulaşınca, ölçülerini alıp onun için yürüteç yapmaya başladı.

Tamamlanan yürüteç kargoyla gönderildikten sonra veteriner eşliğinde oğlağın ayaklarına takıldı.

'ZIPLAYARAK KOŞMAYA BAŞLADI'

İzmir'de tedavisi sonuç vermeyen oğlak için sahiplerinin kendisine ulaştığını söyleyen Kızıl, "Bana ulaştılar. Ona uygun ölçüler alındı ve hemen çalışmalara başlandı. Yürüteci yaptık ve kargoyla gönderdik. Bugüne kadar 900'ü aşkın yürüteç yaptım. Keçi yavrusu yürüteci ilk takıp yürüttüklerinde korktu, yürümedi. Sonrasında ise hiç kimse tutamadı onu.

Birden yürüyünce her yere zıplayarak koşmaya başladı. Bu çok güzel bir andı. Bana ilk videoları geldiğinde çok mutlu olmuştum ve ömrüm boyunca bu işe devam edeceğime tekrar tekrar söz verdim" dedi.

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