"ÇOK OLUMLU MESAJLAR ALIYORUM"

Çelik, eşeği Sakıb ile iyi dostluk kurduğunu belirterek, "Aileler beni izliyor, çocukları benim sayemde hayvanları seviyormuş. Bunlar güzel şeyler. Bazen bana resim atıyorlar. Bazen 'Sakıb'ın resmini çizip bana atıyorlar. Çok olumlu mesajlar alıyorum" dedi.