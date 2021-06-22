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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %5,8 oranında arttı; Mayıs ayında 77,3 olan endeks, Haziran ayında 81,7 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 61.0 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs ayında 61,5 iken, Haziran ayında %0,8 oranında azalarak 61,0 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82.9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 76,6 iken, Haziran ayında %8,3 oranında artarak 82,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 86.0 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 78,8 iken, Haziran ayında %9,2 oranında artarak 86,0 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 96.9 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mayıs ayında 92,2 iken, Haziran ayında %5,2 oranında artarak 96,9 oldu.