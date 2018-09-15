Heerenveen - Heracles Almelo sahaya çıkıyor

Heerenveen ve Heracles Almelo, 16 Eylül 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. 5 puanlı Heerenveen 10. sırada bulunuyor, Heracles Almelo 7 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Heerenveen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Heracles Almelo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 598 kodlu maçı oynayanlar; Heerenveen galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Heracles Almelo galibiyet oranı 3.75. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Heerenveen son haftadaki Feyenoord müsabasında 2-3 yenildi.

Heracles Almelo ise Sparta Rotterdam maçında 2-5 kazandı.

Heerenveen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Heerenveen, kendi sahasında 4 gol attı, 6 gol yedi.

Heracles Almelo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Heracles Almelo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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