Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına özel bestelenen marşlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserimdir" dediği Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına özel marş besteleyen ve seslendiren ünlüleri sizler için bir araya getirdik
29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetin 100'üncü yılını coşkuyla kutluyoruz. Birçok müzisyen Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak marş besteledi. Haberimizde o özel marşların kimler tarafından üretildiği ve sözlerini okuyacaksınız
KENAN DOĞULU
Kenan Doğulu'nun 'İkinci Yüzyıl' adını verdiği marşın sözleri şöyle;
'İkinci Yüzyıl'
Merhaba güzellikler yurdu
Uygarlıkların doğduğu
Kardeşliğimiz kazansın hep
Yurtta sulh cihanda sulh
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Kalplerin beraber attığı
Halkların bir olduğu
Rengarenk insanınla
Ne güzelsin Türkiye
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu olsun ikinci yüzyıl
Huzurlu olsun bütün anneler
Bereketi topraktan
Cesareti Ata’dan
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Dalgalan şanlı bayrağım
Gölgende hep özgürlük olsun
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu olsun ikinci yüzyıl
Mutlu olsun bütün çocuklar
Dünyayı kendine
Hayran etsin gençlerim
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Masmavi gözleriyle
Yarınları gören
Atatürk'ün izinde
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
EROL EVGİN
Marşın sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya, düzenlemesi ise Firuz İsmailov’a ait.
'100 Yılda Yüz Akıyla'
Yüzyılda yüz akıyla
Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla
Böylesi bir gurur, yakışır bu cumhura
Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa
Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
Çağdaşlık yolunda yürüyoruz kol kola
Yarınlar bizimdir, bu yemin bu vatana
Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa
Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
FAZIL SAY
Şair Ayten Mutlu'nun şiirinden bestelenen marşın sözleri ise şu şekilde;
'100. Yıl Marşı'
Ver ver ver ver
Ver elini
Ver ver elini
Yıkalım karanlığı
Gel küçük sevinçler
Duyalım kedere inat
Gökyüzünden sevgiden
Söz edelim
Türküler söyleyelim
Aksın dolsun yüreğimize
Yarınların ışığı
Daha ne bekliyorsun
Ver ver ver ver ver elini
Göğün mavi şimşeği
Atamın gözlerinde
Toprak gülsün, gök tutuşsun
Güneş yansın, dönsün dünya
Daha daha, nice nice yüzyıllara
Dönsün dünya
TARKAN
Tarkan, Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen 'Sen Rahat Uyu' adlı marş hazırladı.
'Sen Rahat Uyu'
Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen ne karanlıklara ışığına boğdun
O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam
Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman
EGE
Ege, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temiz'e ait olan 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' marşını Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına özel hazırladı.
"Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilhamıyla yola çıkan Ege, duygularını "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, çoşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim. Ülkemizin Cumhuriyetine kavuştuğu tarihin 100'üncü yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir" sözleriyle dile getirdi.
'Cumhuriyet Sonsuza Dek'
Ay ve yıldız göğsümüzde
Çocuklarına emanet
Dün ve bugün ve daima
Cumhuriyet sonsuza dek
Yüz yaşında delikanlı
Yüz yaşında koca çınar
Dün ve bugün ve daima
Cumhuriyet sonsuza dek
Bağımsızlık karakterim
Vatana aşkım ibadet
Dün ve bugün ve daima
Cumhuriyet sonsuza dek
Atamızdan bize miras
Gösterdiği her hedefe
Dün ve bugün ve daima
Cumhuriyet sonsuza dek
Cumhuriyet sonsuza dek
Cumhuriyet sonsuza dek
ATAOL BEHRAMOĞLU
Şair ve yazar Ataol Behramoğlu, 2021'de ‘İçinde Kıpırdayan Arzunun’, ‘Düş Gezginleri’nden Erhan Doğan’ın önerisi sonrası su yüzüne çıkmasıyla Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel bir marş yazdı.
'100. Yıl Marşı'
Göklere yükselince bağımsızlık bayrağı
Doluyor içimize bir yaşama sevinci
Sevgili Cumhuriyet, Ata’nın armağanı
Canımız pahasına koruyacağız seni
100 yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da
Sen Hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça
Geceler boyu süren bir uzun karanlıktan
Başardık çıkarmayı aydınlık bir şafağı
Halkın ekmeği gibi kutlu ve kutsal olan
Bu aydınlık sabahın Cumhuriyet'tir adı
100 yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da
Sen Hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça
Cumhuriyet herkesin kardeşliği demektir
Silinsin yüreklerden kin, kuşku ve düşmanlık
Kendi yazgımız şimdi kendi elimizdedir
Yeryüzü bütünüyle vatanımızdır artık
100 yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da
Sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça
Bilinç ve sevgi olsun hedefi insanlığın
Parlasın özgürlüğün ışığı alnımızda
Doğum sancılarında her yeni çağdaşlığın
Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın kuşaklarca
100 yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da
Sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça
KIRAÇ
Kıraç, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak Sedat Kunduracı tarafından yazılıp bestelenen '100. Yıl Özgürlük Marşı'nı seslendirdi.
'100. Yıl Özgürlük Marşı'
Doğduk Cumhuriyete
Parladı yıldız her gece
Yansıdı gökten ayımız
Kırmızı akan kanımız
Üstümüzde tüm gözler
Akılda Ata’dan sözler
Üç denizdeyiz gökteyiz
Güçlüyüz sulh ederiz
Yüzyıl önce doğan güneşiz
Asırlara koşar gideriz
Cumhuriyet ortak çizgimiz
Türk’üz güçlüyüz kalır izimiz
Türk’üz güçlüyüz kalır izimiz
Ecdadımızdan emanet sana
Ana vatan bu yarımada
Kıtaları buluşturan
Büyük ülke özgür Türkiye
Büyük ülke özgür Türkiye
Doğduk cumhuriyete
Parladı yıldız her gece
Yansıdı gökten ayımız
Kırmızı akan kanımız
Üstümüzde tüm gözler
Akılda Ata’dan sözler
Üç denizdeyiz gökteyiz
Güçlüyüz sulh ederiz
Yüzyıl önce doğan güneşiz
Asırlara koşar gideriz
Cumhuriyet ortak çizgimiz
Türk’üz güçlüyüz kalır izimiz
Türk’üz güçlüyüz kalır izimiz
Ecdadımızdan emanet sana
Anavatan bu yarımada
Kıtaları buluşturan
Büyük ülke özgür Türkiye
Büyük ülke özgür Türkiye
SONER ARICA
Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş yazan ünlülerden biri de Soner Arıca. Arıca'nın söz ve müziği kendine, düzenlemesi ise Miraç Kutlu’ya ait olan 'Cumhuriyet Marş'ın şözleri ise şöyle
'Cumhuriyet Marşı'
Atamızın en büyük emaneti
Yüzüncü yılında Cumhuriyetin
Özgür, aydınlık Türkiye’nin
Umuduyuz, bekçisiyiz, yarınlarıyız
Emanetin emin ellerde bizde Atam
Daha nice yüzlerce yıl izindeyiz biz
Cumhuriyet'i sonsuzluğa taşıyacak
Başkumandan Atatürk’ün gençleriyiz biz
Ulu Önder ve silah arkadaşları
Minnettar kalacak bu ulus size
İstiklal, kardeşlik olsun andımız
Cumhuriyet'in aydınlık çocuklarıyız
Emanetin emin ellerde bizde Atam
Daha nice yüzlerce yıl izindeyiz biz
Cumhuriyet'i sonsuzluğa taşıyacak
Başkumandan Atatürk’ün gençleriyiz biz
TURAN MANAFZADE
Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Cumhuriyetin 100'ünçü yılı için bestelediği 'Türkiye 100' adlı marşı yayımladı.
Eseri 4 Şubat'ta besteleyen Manafzade, bestenin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan en güzel duygularını yansıttığını söyledi.
'Türkiye 100'
Türk'üz biz Türk, önderimiz Atatürk
Şanlı tarihimiz, hep cesur, asil ve hür
Türk'üz biz Türk, önderimiz Atatürk
Şanlı tarihimiz, hep cesur, asil ve hür
Tarihte destanlar yazan ey aziz milletim
Payidar ol Cumhuriyet'im
Tarihte destanlar yazan ey aziz milletim
Payidar ol Cumhuriyet'im
Denizde, havada, karada gücün yeter
Bayrağın nesillerden nesillere geçer
Denizde, havada, karada gücün yeter
Bayrağın nesillerden nesillere geçer
Sonsuz sevgi, minnet ile ele ele, kalp kalbe
Başın dik yaşa canım Türkiye'm
Sonsuz sevgi, minnet ile ele ele, kalp kalbe
Başın dik yaşa canım Türkiye'm
AYŞEDENİZ GÖKÇİN
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan besteci ve piyanist Ayşe Deniz Gökçin, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel beste hazırladı.
'100. Yıl Marşı'
Haydi kutlamaya gel bizle birlikte
Yüzüncü yılımızda coşku sevinçle
Her yaştan, kolkola
Kayalım göklerde yıldızlar gibi
Aydınlansın yolumuz sanat ve bilimle
Atamızın izindeyiz demokrasiyle
Bu marşla, barışla
Kutlayalım Cumhuriyetimizi
Aydınlansın yolumuz merak ve keşifle
Yenilik, ilim, spor ve teknolojiyle
Bu marşla, sevgiyle
Kutlayalım Cumhuriyetimizi
ERKİN ARSLAN
Erkin Arslan, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş yazan ünlüler arasında yer alıyor. Sözü ve müziği Arslan'a ait olan 'Cumhuriyet Marşı'nın korosunda ise Buray, Emre Altuğ ve Erkin Arslan yer alıyor.
'Cumhuriyet Marşı'
Hepimizin emaneti bu
Nesilden nesile kalacak
Koruyacağız onu yüreklerimizle
Sonsuza kadar yaşayacak
Cumhuriyet Cumhuriyet
Türkiye 100 yaşında
Atamızın izindeyiz
Yürüyoruz biz yarınlara
Ay yıldızlı şanlı bayrağım
Cennettir benim vatanım
Yılmadan yorulmadan hep çalışalım
Daha güzel günlere taşıyalım
Cumhuriyet Cumhuriyet
Türkiye 100 yaşında
Atamızın izindeyiz
Yürüyoruz biz yarınlara
AYSUN - ALİ KOCATEPE
Aysun - Ali Kocatepe çifti de 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' adlı marşı besteledi. 'Cumhuriyet Sonsuza Dek'in sözleri ise şu şekilde;
'Cumhuriyet Sonsuza Dek'
Bu memleket hepimizin
Beslenmişiz bu topraklardan
Yunus'la ve Mevlana'yla
Hoşgörünün yardımıyla
Asırları aşmışız biz
Sevgi dolu, adaletli
Özgür, aydın, merhametli
Ataların evladıyız biz
Atatürk'e sevdalıyız biz
Korkmadık hiç karanlıklardan
100 yıl oldu aydınlandık
Cumhuriyet ışığıyla
Çok büyük bir aileyiz biz
Birlikte yol alıyoruz
Doruklardan bir çığ gibi
Gönüllere akıyoruz biz
Aşk ateştir, memlekettir
Aşk ateştir, eritir birleştirir
Aşk ateştir, memlekettir
Aşk ateştir, eritir birleştirir
Paylaşırız türküsünü
Denizini gökyüzünü
Kardeşiz biz, birleşsin eller
Paylaşırız türküsünü
Denizini gökyüzünü
Kardeşiz biz, birleşsin eller
Bu memleket hepimizin
Dağlarında çiçekler açan
Hayallere, umutlara
Daha adil bir dünyaya
Tohum ektik, tuğla koyduk biz
100 yıllık bu Cumhuriyet
Yaşayacak sonsuza dek
Yemin ettik, dönemeyiz biz
100 yıllık bu Cumhuriyet
Yaşayacak sonsuza dek
Mucizeler ülkesiyiz biz
100 yıllık bu Cumhuriyet
Yaşayacak sonsuza dek
Yemin ettik, dönemeyiz biz
Cumhuriyet sonsuza dek
NORM ENDER
Rap müziğinin başarılı ismi Norm Ender, Cumhuriyet’in 100. yılında, sözü ve bestesi kendisine ait olan ‘Parla’ adlı bir marş besteledi. 'Parla'nın sözleri ise şu şekilde;
'Parla'
Yürüyoruz arkadaşlar
İçimde bir telaş var
Bu kutlu gün bizim
Zafer düğün bizim
Görüyoruz arkadaşlar
Darbeler savaşlar
Sırtımız yere
Gelmiyor bizim
Düşmanız esarete önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız
Duysun cihan duysun biriz
Duysun bizim bu gök deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk’ün yolu Cumhuriyet
Parla 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum Cumhuriyet
Parla 100 yaşındasın
Yürüyoruz arkadaşlar
Bu yolda dik yamaçlar
Zor ne bilmeyiz
Biz pes etmeyiz
Görüyoruz arkadaşlar
Ufukta bir amaç var
Yerde gökteyiz
Ne Şanlı milletiz
Düşmanız esarete önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız
Duysun cihan duysun biriz
Duysun bizim bu gök deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk’ün yolu Cumhuriyet
Parla 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum Cumhuriyet
Parla 100 yaşındasın
Parla parla parla
100 yaşındasın