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EGE

Ege, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temiz'e ait olan 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' marşını Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına özel hazırladı.

"Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilhamıyla yola çıkan Ege, duygularını "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, çoşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim. Ülkemizin Cumhuriyetine kavuştuğu tarihin 100'üncü yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir" sözleriyle dile getirdi.

'Cumhuriyet Sonsuza Dek'

Ay ve yıldız göğsümüzde

Çocuklarına emanet

Dün ve bugün ve daima

Cumhuriyet sonsuza dek

Yüz yaşında delikanlı

Yüz yaşında koca çınar

Dün ve bugün ve daima

Cumhuriyet sonsuza dek

Bağımsızlık karakterim

Vatana aşkım ibadet

Dün ve bugün ve daima

Cumhuriyet sonsuza dek

Atamızdan bize miras

Gösterdiği her hedefe

Dün ve bugün ve daima

Cumhuriyet sonsuza dek

Cumhuriyet sonsuza dek

Cumhuriyet sonsuza dek