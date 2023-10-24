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        Haberler Müzik Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına özel bestelenen marşlar; Tarkan, Fazıl Say, Soner Arıca... - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haberleri

        Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına özel bestelenen marşlar

        Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserimdir" dediği Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına özel marş besteleyen ve seslendiren ünlüleri sizler için bir araya getirdik

        Şeyda Odabaş
        sodabas@haberturk.com
        Giriş: 24.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:51
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        1
        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetin 100'üncü yılını coşkuyla kutluyoruz. Birçok müzisyen Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak marş besteledi. Haberimizde o özel marşların kimler tarafından üretildiği ve sözlerini okuyacaksınız

        3

        KENAN DOĞULU

        Kenan Doğulu'nun 'İkinci Yüzyıl' adını verdiği marşın sözleri şöyle;

        'İkinci Yüzyıl'

        Merhaba güzellikler yurdu
        Uygarlıkların doğduğu
        Kardeşliğimiz kazansın hep
        Yurtta sulh cihanda sulh
        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

        Kalplerin beraber attığı
        Halkların bir olduğu
        Rengarenk insanınla
        Ne güzelsin Türkiye
        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
        Ayyıldızlı şarkılar yazıp
        Söylüyoruz göklere

        Yeri göğü inletiriz Türkiye
        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        Kutlu olsun ikinci yüzyıl
        Huzurlu olsun bütün anneler
        Bereketi topraktan
        Cesareti Ata’dan
        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

        Dalgalan şanlı bayrağım
        Gölgende hep özgürlük olsun
        Ayyıldızlı şarkılar yazıp
        Söylüyoruz göklere
        Yeri göğü inletiriz Türkiye
        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        Kutlu olsun ikinci yüzyıl
        Mutlu olsun bütün çocuklar
        Dünyayı kendine
        Hayran etsin gençlerim
        Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

        Masmavi gözleriyle
        Yarınları gören
        Atatürk'ün izinde
        Ayyıldızlı şarkılar yazıp
        Söylüyoruz göklere
        Yeri göğü inletiriz Türkiye

        4

        EROL EVGİN

        Marşın sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya, düzenlemesi ise Firuz İsmailov’a ait.

        '100 Yılda Yüz Akıyla'

        Yüzyılda yüz akıyla
        Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
        Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla
        Böylesi bir gurur, yakışır bu cumhura
        Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa
        Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
        Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
        Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
        Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
        Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
        Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
        Çağdaşlık yolunda yürüyoruz kol kola
        Yarınlar bizimdir, bu yemin bu vatana
        Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa
        Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
        Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
        Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
        Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
        Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
        Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
        Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
        Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
        Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
        Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

        5

        FAZIL SAY

        Şair Ayten Mutlu'nun şiirinden bestelenen marşın sözleri ise şu şekilde;

        '100. Yıl Marşı'

        Ver ver ver ver
        Ver elini
        Ver ver elini
        Yıkalım karanlığı
        Gel küçük sevinçler
        Duyalım kedere inat
        Gökyüzünden sevgiden
        Söz edelim
        Türküler söyleyelim
        Aksın dolsun yüreğimize
        Yarınların ışığı
        Daha ne bekliyorsun
        Ver ver ver ver ver elini
        Göğün mavi şimşeği
        Atamın gözlerinde
        Toprak gülsün, gök tutuşsun
        Güneş yansın, dönsün dünya
        Daha daha, nice nice yüzyıllara
        Dönsün dünya

        6

        TARKAN

        Tarkan, Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen 'Sen Rahat Uyu' adlı marş hazırladı.

        'Sen Rahat Uyu'

        Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
        Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam
        Sana olan bu aşk ebediyete kadar
        Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
        Sen ne karanlıklara ışığına boğdun
        O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
        Sana olan bu aşk ebediyete kadar
        Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar
        Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını
        Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını
        Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam
        Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an
        Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
        Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan
        Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
        Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman

        7

        EGE

        Ege, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temiz'e ait olan 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' marşını Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına özel hazırladı.

        "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilhamıyla yola çıkan Ege, duygularını "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, çoşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim. Ülkemizin Cumhuriyetine kavuştuğu tarihin 100'üncü yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir" sözleriyle dile getirdi.

        'Cumhuriyet Sonsuza Dek'

        Ay ve yıldız göğsümüzde
        Çocuklarına emanet
        Dün ve bugün ve daima
        Cumhuriyet sonsuza dek

        Yüz yaşında delikanlı
        Yüz yaşında koca çınar
        Dün ve bugün ve daima
        Cumhuriyet sonsuza dek

        Bağımsızlık karakterim
        Vatana aşkım ibadet
        Dün ve bugün ve daima
        Cumhuriyet sonsuza dek

        Atamızdan bize miras
        Gösterdiği her hedefe
        Dün ve bugün ve daima
        Cumhuriyet sonsuza dek
        Cumhuriyet sonsuza dek
        Cumhuriyet sonsuza dek

        8

        ATAOL BEHRAMOĞLU

        Şair ve yazar Ataol Behramoğlu, 2021'de ‘İçinde Kıpırdayan Arzunun’, ‘Düş Gezginleri’nden Erhan Doğan’ın önerisi sonrası su yüzüne çıkmasıyla Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel bir marş yazdı.

        '100. Yıl Marşı'

        Göklere yükselince bağımsızlık bayrağı
        Doluyor içimize bir yaşama sevinci
        Sevgili Cumhuriyet, Ata’nın armağanı
        Canımız pahasına koruyacağız seni
        100 yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da
        Sen Hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça

        Geceler boyu süren bir uzun karanlıktan
        Başardık çıkarmayı aydınlık bir şafağı
        Halkın ekmeği gibi kutlu ve kutsal olan
        Bu aydınlık sabahın Cumhuriyet'tir adı

        100 yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da
        Sen Hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça
        Cumhuriyet herkesin kardeşliği demektir
        Silinsin yüreklerden kin, kuşku ve düşmanlık
        Kendi yazgımız şimdi kendi elimizdedir
        Yeryüzü bütünüyle vatanımızdır artık
        100 yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da
        Sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça
        Bilinç ve sevgi olsun hedefi insanlığın
        Parlasın özgürlüğün ışığı alnımızda
        Doğum sancılarında her yeni çağdaşlığın
        Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın kuşaklarca
        100 yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da
        Sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça

        9

        KIRAÇ

        Kıraç, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak Sedat Kunduracı tarafından yazılıp bestelenen '100. Yıl Özgürlük Marşı'nı seslendirdi.

        '100. Yıl Özgürlük Marşı'

        Doğduk Cumhuriyete
        Parladı yıldız her gece
        Yansıdı gökten ayımız
        Kırmızı akan kanımız
        Üstümüzde tüm gözler
        Akılda Ata’dan sözler
        Üç denizdeyiz gökteyiz
        Güçlüyüz sulh ederiz
        Yüzyıl önce doğan güneşiz
        Asırlara koşar gideriz
        Cumhuriyet ortak çizgimiz
        Türk’üz güçlüyüz kalır izimiz
        Türk’üz güçlüyüz kalır izimiz
        Ecdadımızdan emanet sana
        Ana vatan bu yarımada
        Kıtaları buluşturan
        Büyük ülke özgür Türkiye
        Büyük ülke özgür Türkiye
        Doğduk cumhuriyete
        Parladı yıldız her gece
        Yansıdı gökten ayımız
        Kırmızı akan kanımız
        Üstümüzde tüm gözler
        Akılda Ata’dan sözler
        Üç denizdeyiz gökteyiz
        Güçlüyüz sulh ederiz
        Yüzyıl önce doğan güneşiz
        Asırlara koşar gideriz
        Cumhuriyet ortak çizgimiz
        Türk’üz güçlüyüz kalır izimiz
        Türk’üz güçlüyüz kalır izimiz
        Ecdadımızdan emanet sana
        Anavatan bu yarımada
        Kıtaları buluşturan
        Büyük ülke özgür Türkiye
        Büyük ülke özgür Türkiye

        10

        SONER ARICA

        Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş yazan ünlülerden biri de Soner Arıca. Arıca'nın söz ve müziği kendine, düzenlemesi ise Miraç Kutlu’ya ait olan 'Cumhuriyet Marş'ın şözleri ise şöyle

        'Cumhuriyet Marşı'

        Atamızın en büyük emaneti
        Yüzüncü yılında Cumhuriyetin
        Özgür, aydınlık Türkiye’nin
        Umuduyuz, bekçisiyiz, yarınlarıyız

        Emanetin emin ellerde bizde Atam
        Daha nice yüzlerce yıl izindeyiz biz
        Cumhuriyet'i sonsuzluğa taşıyacak
        Başkumandan Atatürk’ün gençleriyiz biz

        Ulu Önder ve silah arkadaşları
        Minnettar kalacak bu ulus size
        İstiklal, kardeşlik olsun andımız
        Cumhuriyet'in aydınlık çocuklarıyız

        Emanetin emin ellerde bizde Atam
        Daha nice yüzlerce yıl izindeyiz biz
        Cumhuriyet'i sonsuzluğa taşıyacak
        Başkumandan Atatürk’ün gençleriyiz biz

        11

        TURAN MANAFZADE

        Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Cumhuriyetin 100'ünçü yılı için bestelediği 'Türkiye 100' adlı marşı yayımladı.

        Eseri 4 Şubat'ta besteleyen Manafzade, bestenin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan en güzel duygularını yansıttığını söyledi.

        'Türkiye 100'

        Türk'üz biz Türk, önderimiz Atatürk
        Şanlı tarihimiz, hep cesur, asil ve hür
        Türk'üz biz Türk, önderimiz Atatürk
        Şanlı tarihimiz, hep cesur, asil ve hür
        Tarihte destanlar yazan ey aziz milletim
        Payidar ol Cumhuriyet'im
        Tarihte destanlar yazan ey aziz milletim
        Payidar ol Cumhuriyet'im
        Denizde, havada, karada gücün yeter
        Bayrağın nesillerden nesillere geçer
        Denizde, havada, karada gücün yeter
        Bayrağın nesillerden nesillere geçer
        Sonsuz sevgi, minnet ile ele ele, kalp kalbe
        Başın dik yaşa canım Türkiye'm
        Sonsuz sevgi, minnet ile ele ele, kalp kalbe
        Başın dik yaşa canım Türkiye'm

        12

        AYŞEDENİZ GÖKÇİN

        Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan besteci ve piyanist Ayşe Deniz Gökçin, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel beste hazırladı.

        '100. Yıl Marşı'

        Haydi kutlamaya gel bizle birlikte
        Yüzüncü yılımızda coşku sevinçle
        Her yaştan, kolkola
        Kayalım göklerde yıldızlar gibi
        Aydınlansın yolumuz sanat ve bilimle
        Atamızın izindeyiz demokrasiyle
        Bu marşla, barışla
        Kutlayalım Cumhuriyetimizi
        Aydınlansın yolumuz merak ve keşifle
        Yenilik, ilim, spor ve teknolojiyle
        Bu marşla, sevgiyle
        Kutlayalım Cumhuriyetimizi

        13

        ERKİN ARSLAN

        Erkin Arslan, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel marş yazan ünlüler arasında yer alıyor. Sözü ve müziği Arslan'a ait olan 'Cumhuriyet Marşı'nın korosunda ise Buray, Emre Altuğ ve Erkin Arslan yer alıyor.

        'Cumhuriyet Marşı'

        Hepimizin emaneti bu
        Nesilden nesile kalacak
        Koruyacağız onu yüreklerimizle
        Sonsuza kadar yaşayacak
        Cumhuriyet Cumhuriyet
        Türkiye 100 yaşında
        Atamızın izindeyiz
        Yürüyoruz biz yarınlara
        Ay yıldızlı şanlı bayrağım
        Cennettir benim vatanım
        Yılmadan yorulmadan hep çalışalım
        Daha güzel günlere taşıyalım
        Cumhuriyet Cumhuriyet
        Türkiye 100 yaşında
        Atamızın izindeyiz
        Yürüyoruz biz yarınlara

        14

        AYSUN - ALİ KOCATEPE

        Aysun - Ali Kocatepe çifti de 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' adlı marşı besteledi. 'Cumhuriyet Sonsuza Dek'in sözleri ise şu şekilde;

        'Cumhuriyet Sonsuza Dek'

        Bu memleket hepimizin
        Beslenmişiz bu topraklardan
        Yunus'la ve Mevlana'yla
        Hoşgörünün yardımıyla
        Asırları aşmışız biz
        Sevgi dolu, adaletli
        Özgür, aydın, merhametli
        Ataların evladıyız biz
        Atatürk'e sevdalıyız biz

        Korkmadık hiç karanlıklardan
        100 yıl oldu aydınlandık
        Cumhuriyet ışığıyla
        Çok büyük bir aileyiz biz
        Birlikte yol alıyoruz
        Doruklardan bir çığ gibi
        Gönüllere akıyoruz biz
        Aşk ateştir, memlekettir
        Aşk ateştir, eritir birleştirir

        Aşk ateştir, memlekettir
        Aşk ateştir, eritir birleştirir

        Paylaşırız türküsünü
        Denizini gökyüzünü
        Kardeşiz biz, birleşsin eller

        Paylaşırız türküsünü
        Denizini gökyüzünü
        Kardeşiz biz, birleşsin eller

        Bu memleket hepimizin
        Dağlarında çiçekler açan
        Hayallere, umutlara
        Daha adil bir dünyaya
        Tohum ektik, tuğla koyduk biz

        100 yıllık bu Cumhuriyet
        Yaşayacak sonsuza dek
        Yemin ettik, dönemeyiz biz

        100 yıllık bu Cumhuriyet
        Yaşayacak sonsuza dek
        Mucizeler ülkesiyiz biz

        100 yıllık bu Cumhuriyet
        Yaşayacak sonsuza dek
        Yemin ettik, dönemeyiz biz
        Cumhuriyet sonsuza dek

        15

        NORM ENDER

        Rap müziğinin başarılı ismi Norm Ender, Cumhuriyet’in 100. yılında, sözü ve bestesi kendisine ait olan ‘Parla’ adlı bir marş besteledi. 'Parla'nın sözleri ise şu şekilde;

        'Parla'

        Yürüyoruz arkadaşlar
        İçimde bir telaş var

        Bu kutlu gün bizim
        Zafer düğün bizim

        Görüyoruz arkadaşlar
        Darbeler savaşlar

        Sırtımız yere
        Gelmiyor bizim

        Düşmanız esarete önderimle karşıyız
        Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız
        Duysun cihan duysun biriz
        Duysun bizim bu gök deniz

        Parla hilal ve yıldızım
        Parla beyaz ve kırmızım
        Türk’ün yolu Cumhuriyet
        Parla 100 yaşındasın

        Parla hilal ve yıldızım
        Parla beyaz ve kırmızım
        Sensin yolum Cumhuriyet
        Parla 100 yaşındasın

        Yürüyoruz arkadaşlar
        Bu yolda dik yamaçlar
        Zor ne bilmeyiz
        Biz pes etmeyiz

        Görüyoruz arkadaşlar
        Ufukta bir amaç var
        Yerde gökteyiz
        Ne Şanlı milletiz

        Düşmanız esarete önderimle karşıyız
        Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız
        Duysun cihan duysun biriz
        Duysun bizim bu gök deniz

        Parla hilal ve yıldızım
        Parla beyaz ve kırmızım
        Türk’ün yolu Cumhuriyet
        Parla 100 yaşındasın

        Parla hilal ve yıldızım
        Parla beyaz ve kırmızım
        Sensin yolum Cumhuriyet
        Parla 100 yaşındasın

        Parla parla parla
        100 yaşındasın

        #100. yıl marşları
        #29 Ekim 1923
        #Cumhuriyet
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