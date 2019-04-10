2 | 18

1 MİLYON SEVİNCİ

Akınözü, köpeğiyle birlikte poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Ne 1 milyon mu? Kısa zamanda çok büyük bir aile olduk milyonlarca teşekkürler" ifadeleriyle yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.