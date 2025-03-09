Herkes konuştu, Mahassine Merabet sessiz kaldı

Cenk Torun'un rol arkadaşı 26 yaşındaki Fas'lı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığına dair iddialar, geçtiğimiz hafta en çok dikkat çeken haberlerin başında yer aldı.

Mahassine Merabet'in kırmızı gül emojili "Sürpriz" notlu geçtiğimiz yılki paylaşımı dikkat çekici.

Züleyha Hamza; "Kadın; kadının bazen yurdu, bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum... Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın, bir kadına bunu yapmamalı” dedi.

REKLAM

Ayra Çevik ise şunları söyledi; "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum."