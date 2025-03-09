Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Herkes konuştu, Mahassine Merabet sessiz kaldı - Magazin haberleri

        Herkes konuştu, Mahassine Merabet sessiz kaldı

        İhanet iddiaları, ortalığı yangın yerine döndürmüşken, Mahassine Merabet, sessizliğini koruyor. Cenk Torun, peşi sıra "İhanet yok" açıklamalarına rağmen Merabet'in sessiz kalması, bir yıl önce paylaştığı ve hâlâ sosyal medya sayfasında duran bir fotoğraf zihinleri kurcalıyor

        Giriş: 09.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        ABONE OL

        Cenk Torun'un rol arkadaşı 26 yaşındaki Fas'lı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığına dair iddialar, geçtiğimiz hafta en çok dikkat çeken haberlerin başında yer aldı.

        Cenk Torun - Mahassine Merabet

        Bunda da Cenk Torun'un eşi Nevin Torun, ihanet gerekçesiyle boşanma davası açıp 40 milyon lira tazminat talep etti.

        Cenk Torun - Nevin Torun

        REKLAM

        Cenk Torun, söz konusu ihanet iddiasına; "İstemeden gündemin bir parçası oldum. Partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır" şeklinde açıklamada bulundu.

        Dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik'in, 'yasak aşkı' doğrulayan nitelikte açıklamalarda bulundu.

        Mahassine Merabet'in kırmızı gül emojili "Sürpriz" notlu geçtiğimiz yılki paylaşımı dikkat çekici.

        Züleyha Hamza; "Kadın; kadının bazen yurdu, bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum... Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın, bir kadına bunu yapmamalı” dedi.

        REKLAM

        Ayra Çevik ise şunları söyledi; "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum."

        Cenk Torun'un annesi olan ünlü şarkıcı Nurdan Torun da bir açıklamada bulunarak; "Eskiden çok acı çekmiş ruh, bugün güçlü bir umursamamayı seçecektir" oğluna destek verdi.

        REKLAM

        Sosyal medya hesabı Cenk Torun ile olan fotoğraflarla bezeli olan Mahassine Merabet'in sessiz kalması dikkat çekerken zihinlerde "Acaba" düşüncesinin filizlenmesine neden oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cenk Torun
        #Mahassine Merabet
        #nurdan torun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!