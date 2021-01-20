Erkek arkadaşı kalp krizinden öldü! Sonrası dehşet!

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi, Özel Memorial Diyarbakır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KIZ ARKADAŞI ACI HABERİ ALDI
İHA'da yer alan habere göre kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden kişinin kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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