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Erkek arkadaşı kalp krizinden öldü! Sonrası dehşet!

Diyarbakır’da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla hayatına son verdi. Hastane çalışanlarının şok yaşadığı o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

İNTİHAR! Son dakika: Kameralar önünde böyle intihar etti - VİDEO
Erkek arkadaşı kalp krizinden öldü! Sonrası dehşet!
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İHA

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi, Özel Memorial Diyarbakır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIZ ARKADAŞI ACI HABERİ ALDI

İHA'da yer alan habere göre kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden kişinin kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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