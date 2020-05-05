Özel sektör ya da devlet sektöründe işe başlanmak üzere hazırlanan belgeler arasında istenilenlerden biri tam teşekküllü heyet raporu da vardır. Bazı durumlarda çalışırken de uzun izinler için de heyet raporu alınabilmektedir. Heyet raporunu almak için belli bir prosedür uygulamak gereklidir.

Heyet raporu belli hastalıklarda sağlıklı olup olmadığına dair uzmanlık alanı olan doktorların ayrı ayrı imzalayarak ve onaylayarak kişi için verdiği sağlık raporu belgesidir. Kişinin müracaat ettiği iş dalında çalışmak için hiç bir sağlık engelinin olmadığına dair bir belgedir. Bu belge kişinin çalışacağı iş yerine sunulur. Heyet raporu bazı kurumlar tarafından da istenebilmektedir.

Heyet raporu almak için ortalama 6-7 hastalık dalı ile ilgili polikliniklerden tek tek doktorlardan sağlıklı olunduğuna dair onay alınmaktadır. Heyet raporu için ayrıca bazı belgeler gerekmektedir.

Heyet Raporu İçin Gerekli Belgeler

Kimlik fotokopisi(TC numarası olan)

3 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

Sosyal güvencesi olmayanlar için ise ücret alınabilmektedir.

Heyet raporu için kayıt formu( hastaneden alınır)

Belli hastalıklar için gereken tahlil ya da tetkikler yapıldıktan sonra bunların sonucunun alınmasının ardından tek tek hekimlere sağlık durumunda sıkıntı olmaması takdirde onay alınması işlemleri yapılır. Hastane girişinde heyet raporu için belge alarak bu belgenin doldurulması ve diğer gerekli belgelerle beraber başvuruda kullanılması gereklidir. Belgede ne için alınması gerekli olduğu mutlaka belirtilmelidir. Öncelikle tahlil yapılacak doktorlardan bunu alarak tahlili yaptırmak gereklidir.

Hastanelerde bazı günler heyet raporu günüdür ona göre; gidilecek günün ayarlanması yerinde olacaktır. Tahlil sonuçları çıkana kadar diğer bölümler tamamlanabilmektedir. Heyet raporu olduğu için sıra beklemeden işlemler halledilmektedir. En son tahlil raporu alınan hekime de imzalatılan belge ile heyet raporu hazır hale gelecektir. Yalnız raporun hazırlanması 2-3 gün süre ile gün verilerek teslim edilmektedir.