Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi Peter Higgs 94 yaşında hayatını kaybetti
Britanyalı ünlü bilim insanı Peter Higgs, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'teki evinde hayatını kaybetti
Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. İskoçya’daki Edinburg Üniversitesi’nin bugün yaptığı açıklamaya göre, Higgs, Edinburgh’daki evinde yaşamını yitirdi.
Temel parçacıkların kütle kazanmasını açıklayan kuramıyla Higgs bozonuna adını veren ünlü bilim insanı, 2013’te Nobel Fizik Ödülü kazanmıştı.
Britanyalı bilim insanı söz konusu çalışmayı 1964’te yapmıştı. 2008’de başlayan deneylerin ardından Higgs’in teorisi, İsviçe’deki Cern’de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 2012’de doğrulanmıştı.
Higgs, Nobel ödülünü söz konusu çalışmalara önemli katkı sağlayan Belçikalı teorik fizikçi François Englert’le paylaşmıştı.
KARİYERİNİ EDİNBURGH'DA GEÇİRDİ
Higgs, kariyerinin büyük bölümünü Edinburg Üniversitesi’nde geçirdi.
Edinburgh Üniversitesi Rektörü Sör Peter Mathieson, “Peter Higgs olağanüstü bir kişiydi. Vizyonu ve hayal gücü, dünyaya dair bilgimizi zenginleştiren, gerçekten yetenekli bir bilim insanıydı” dedi.
Nobel Fizik Ödülü getiren kuram, dünyanın nasıl meydana geldiğini tanımlayan parçacık fiziğinin Standart Model'inin ana parçasını oluşturuyor. Standart Model'e göre çiçeklerden insana, yıldızlardan gezegenlere her şey, madde parçacıklarından meydana geliyor.
Bu parçacıklar ise her şeyin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlayan güç parçacıkları aracılığıyla yönetiliyor. Standart Model, aynı zamanda Higgs ya da Tanrı Parçacığı olarak bilinen özel bir parçacığın varlığına dayanıyor.
Bu parçacık, tüm uzayı kaplayan görünmez bir alandan türüyor. Model'e göre Higgs Parçacığı olmadan hiçbir şey var olamıyor. Çünkü Higgs Parçacığı'nın görünmez alanla teması, parçacıkların kütle kazanmasına yol açıyor. Englert ve Higgs'in ortaya koyduğu kuram, bu süreci açıklıyor.
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